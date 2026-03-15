Pri jarných športoch netreba zabúdať na rozcvičku či pitný režim
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Pri jarných športoch netreba zabúdať na rozcvičku. Pri bicyklovaní či korčuľovaní sú dôležité prilba a chrániče. Netreba podceňovať ani výber správnej obuvi, funkčného oblečenia a pravidelný pitný režim. Na sociálnej sieti to pripomenuli záchranári zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Varujú, že jedným z častých zranení pri športe je vyvrtnutie členka. „Ak sa vám náhodou prihodí, prvou pomocou je okamžite ukončiť športovú aktivitu. Následne môžete postihnuté miesto chladiť studeným obkladom, jemne stiahnuť elastickým obväzom a umiestniť ho do vyvýšenej polohy,“ ozrejmil ZaMED.
Záchranári zdôraznili, že netreba podceňovať úrazy hlavy či chrbtice. „Ich následky sa nemusia prejaviť bezprostredne po páde. Pri dezorientácii, bezvedomí, zvracaní či krvácaní z tržných rán je potrebné okamžite privolať záchrannú zdravotnú službu,“ ozrejmili.
