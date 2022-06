Pri kaplnke v Porube napadol medveď staršieho muža, má pohryzenú ruku

Poruba 13. júna (TASR) - Staršieho muža napadol v pondelok dopoludnia pri kaplnke v Porube v okrese Prievidza medveď. Muž utrpel poranenia ruky, previezli do ho nemocnice. Na miesto smeruje i Zásahový tím pre medveďa hnedého. Pre TASR to uviedol starosta Tomáš Tóth, udalosť potvrdila i hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.



"Pán bol dohryzený, previezli ho do nemocnice, podľa mojich informácií má byť v stabilizovanom stave," povedal Tóth.



K útoku podľa neho došlo v blízkosti kaplnky, približne 200 až 300 metrov nad zastavaným územím obce. "Je to najvyhľadávanejšie miesto v obci, keďže sa tam nachádza kaplnka, liečivý prameň. Cez víkend tam chodia stovky ľudí," priblížil.



Starostu podľa svojich slov útok medveďa prekvapil i znepokojil. "Nestalo sa ešte, aby bol medveď tak blízko k dedine," podotkol.