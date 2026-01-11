< sekcia Import
Pri každom prípade chrípky nie je potrebné volať záchranku
Záchranku treba privolať, ak má chorý nezvládnuteľnú vysokú teplotu, ktorá môže byť u malých detí spojená aj s kŕčmi, dôjde k poruche vedomia, bezvedomiu alebo výraznej zmätenosti.
Autor TASR
Martin 11. januára (TASR) - Zvýšený výskyt chrípkových ochorení prináša aj zvýšený počet výjazdov posádok záchrannej zdravotnej služby. Často nie je výjazd záchranky potrebný. Univerzitná nemocnica (UN) Martin na sociálnej sieti radí, ako chrípku zvládnuť doma a kedy je už potrebné zavolať záchranku.
Či ide skutočne o chrípku, sa dá zistiť antigénovým rýchlotestom. Ochorenie spôsobené aktuálnym vírusom chrípky sprevádzajú vysoké teploty, ktoré môžu trvať až sedem dní, výrazná bolesť hrdla, bolesť hlavy, kĺbov a svalová slabosť, intenzívny dusivý kašeľ, únava a celková vyčerpanosť.
V domácom prostredí je potrebné znižovať teplotu, bolesť tlmiť liekmi. Pri neustupujúcich vysokých horúčkach môžu byť účinné vlažné sprchy. Kašeľ treba liečiť dostupnými liekmi po odporúčaní lekára. Ak sa stav nezlepšuje a horúčky pretrvávajú viac ako tri dni, je potrebné navštíviť všeobecného lekára.
„Pri nádche a upchatom nose je potrebné použiť kvapky alebo spreje, na bolesť hrdla bylinné pastilky. Imunitu je vhodné podporiť užívaním vitamínov C, D a zinku. Je potrebné dodržiavať pokoj na lôžku, dostatok spánku, ľahkú stravu, zvýšený prísun ovocia, dostatočný príjem tekutín. Chorého je potrebné izolovať od zvyšku domácnosti,“ upozorňuje nemocnica.
Volanie záchrannej služby pri prvom vzostupe teploty alebo začínajúcom kašli nie je potrebné. Záchranná zdravotná služba je určená na náhle, život ohrozujúce stavy, pri ktorých hrozí bezprostredné poškodenie zdravia alebo života.
Záchranku treba privolať, ak má chorý nezvládnuteľnú vysokú teplotu, ktorá môže byť u malých detí spojená aj s kŕčmi, dôjde k poruche vedomia, bezvedomiu alebo výraznej zmätenosti, pacient má vážne dýchacie ťažkosti, dusenie alebo modranie pier.
