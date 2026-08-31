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Pri kontrole na Záhorí namerali alkohol u 18 mladistvých a maloletých
Prípady policajti zadokumentovali. Po vykonaní potrebných úkonov budú spisy odstúpené príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Autor TASR
Skalica 31. augusta (TASR) - Policajti počas preventívno-bezpečnostnej akcie v Skalici, Holíči a Radošovciach odhalili alkohol u 18 zo 43 kontrolovaných mladistvých a maloletých. Akcia bola zameraná na kontrolu požívania alkoholu deťmi a mladistvými a na dodržiavanie verejného poriadku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Polícia preverila verejné priestranstvá a osem prevádzok v blízkosti kultúrno-spoločenských a reštauračných zariadení. Najvyššiu nameranú hodnotu malo 17-ročné dievča, ktorému dychová skúška preukázala približne 1,77 promile.
Prípady policajti zadokumentovali. Po vykonaní potrebných úkonov budú spisy odstúpené príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň pripomenuli, že deti do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa vyšetreniu na ich prítomnosť.
Ako ďalej uviedli, zákon zakazuje deťom do 15 rokov zdržiavať sa bez dozoru zákonného zástupcu po 21.00 h na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie povinností môže podľa polície zákonnému zástupcovi hroziť finančná pokuta, ako aj pozastavenie vyplácania prídavku na dieťa.
Polícia preverila verejné priestranstvá a osem prevádzok v blízkosti kultúrno-spoločenských a reštauračných zariadení. Najvyššiu nameranú hodnotu malo 17-ročné dievča, ktorému dychová skúška preukázala približne 1,77 promile.
Prípady policajti zadokumentovali. Po vykonaní potrebných úkonov budú spisy odstúpené príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň pripomenuli, že deti do 15 rokov a mladiství do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje ani iné návykové látky a sú povinní podrobiť sa vyšetreniu na ich prítomnosť.
Ako ďalej uviedli, zákon zakazuje deťom do 15 rokov zdržiavať sa bez dozoru zákonného zástupcu po 21.00 h na verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie povinností môže podľa polície zákonnému zástupcovi hroziť finančná pokuta, ako aj pozastavenie vyplácania prídavku na dieťa.