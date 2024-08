Pri kúpaní sa neodporúča skákať do neznámej vody či požívať alkohol

Bratislava 17. augusta (TASR) - S kúpaním môžu byť spojené viaceré zranenia či úrazy, nebezpečenstvo vody netreba podceňovať. Neodporúča sa skákať do vody na neznámych miestach, plávať unavený či pod vplyvom alkoholu. Dôležité je tiež byť ohľaduplný voči ostatným. Apeluje na to Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža (SČK) v rámci zásad bezpečnosti pri vode.



"Neplávaj, ak si rozhorúčený alebo unavený. Neplávaj hneď po jedle. Počkaj aspoň jednu hodinu. (...) Neplávaj v blízkosti plavidiel a plavebnej dráhy. Neplávaj ďaleko od brehu bez plaveckej bóje alebo sprievodného plavidla," uviedla na sociálnej sieti. Zdôraznila tiež, že ľudia by mali plávať iba vo vyznačenom priestore.



Pri kúpaní treba byť podľa Vodnej záchrannej služby SČK ohľaduplný voči ostatným. Na ľudí tiež apelovala, aby neskákali do vody na neznámych miestach. "Neviete, čo je pod hladinou," podotkla. Zároveň pripomenula, že na plavidlá patria iba deti s riadne oblečenou a upevnenou záchrannou vestou.



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR radí, že v prípade úrazov treba záchranárov volať, ak je prítomná porucha vedomia, sťažené dýchanie, veľké vonkajšie krvácanie či porucha citlivosti končatín. Tiesňovú linku možno kontaktovať aj pri menších zraneniach. "V takom prípade operátor tiesňovej linky 155 bude volajúceho inštruovať k prvej pomoci bez vyslania záchrannej služby," ozrejmil zástupca hovorcu OS ZZS Richard Bolješik.



V prípade, že vidia topiaceho sa človeka je podľa neho potrebné myslieť na svoju bezpečnosť. Neodporúča preto bezhlavo za ním skákať, ale hodiť mu napríklad lano alebo konár, ktorého sa môže chytiť, a zavolať odbornú pomoc.