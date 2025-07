Pri monzúnových dažďoch v Pakistane zahynulo najmenej 111 ľudí

Islamabad 14. júla (TASR) - Monzúnové dažde si od konca júna v Pakistane vyžiadali už najmenej 111 obetí vrátane desiatok detí, uvádzajú údaje národného úradu pre katastrofy v krajine. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AFP.



Dáta za obdobie od 26. júna do 14. júla ukazujú, že hlavnou príčinou úmrtí je zásah elektrickým prúdom. V najnovšej správe úrad upresnil, že zahynulo už 111 ľudí vrátane 53 detí, pričom najvyšší počet obetí zaznamenali v najľudnatejšej provincii Pandžáb.



Národná meteorologická služba medzitým vydala varovanie pred ďalšími silnými zrážkami v regiónoch na severe a východe krajiny. Hrozí zaplavenie miest, zosuvy pôdy a poškodenie infraštruktúry v dôsledku silného vetra.



Monzúnové obdobie prináša do južnej Ázie 70 až 80 percent ročných zrážok. V úvode júna začína v Indii a koncom mesiaca zasa v Pakistane, pričom trvá do septembra. Každoročné dažde sú kľúčové pre tamojšie poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť. Zároveň však prinášajú aj riziko záplav, zosuvov pôdy či zrútenia budov.



Južná Ázia sa čoraz viac otepľuje a v posledných rokoch zaznamenala zmeny v počasí. Pakistan je jednou z najzraniteľnejších krajín sveta voči dôsledkom zmeny klímy a obyvatelia bojujú s extrémnymi poveternostnými podmienkami čoraz častejšie.



V roku 2022 monzúnové dažde zaplavili tretinu Pakistanu a pripravili o život 1700 ľudí, pričom niektoré oblasti sa zo škôd ešte stále spamätávajú. V máji zahynulo najmenej 32 osôb pri prudkých búrkach a krupobití.