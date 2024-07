Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Bratislava 13. júla (TASR) - Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s výstelkou z papierových vreckoviek. Krabicu je následne potrebné umiestniť na tiché, teplé a tmavé miesto. Ak sa vták do hodiny nespamätá, treba kontaktovať záchrannú stanicu či Štátnu ochranu prírody SR. Upozornil na to Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojom webe. Podotkol, že ľudia nemajú používať na vtáky klietky.



Dôležité je tiež predchádzať nárazom vtákov do okien, napríklad pomocou špeciálnych fólií alebo samolepiek. "Efektívne sú viaceré menšie prvky ako jedna veľká samolepka. Osvedčili sa zvislé pásiky alebo sústavy kruhov, najlepšie v oranžovej farbe," ozrejmil BSK. Alternatívou sú podľa neho aj svetlé závesy, stiahnuté žalúzie či sieťky proti hmyzu.



Zároveň pri nájdení vtáčieho mláďaťa je potrebné postupovať opatrne. Netreba mu dávať jedlo ani vodu. "Ak je vtáča neoperené, skúste ho vrátiť do hniezda alebo kontaktujte záchrannú stanicu. Podchladené mláďa zohrejte na predhriatom uteráku," dodal kraj.



Ak má verejnosť podozrenie na týranie zvieraťa, treba to nahlásiť na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia SR na čísle 0800 144 440 alebo mailom na zelena.linka@enviro.gov.sk. "Anonymne môžete ohlásiť aj porušovanie zákonov na ochranu životného prostredia," uviedol BSK.