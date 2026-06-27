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Pri nehode pri Levoči zahynul 48-ročný motocyklista
Vodič motocykla podľa polície zišiel mimo cesty a narazil do stromu, zraneniam na mieste podľahol.
Autor TASR
Levoča 27. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode medzi Levočou a obcou Kurimany zahynul v sobotu podvečer 48-ročný motocyklista z Popradu. Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, cesta na uvedenom úseku je momentálne uzavretá.
Vodič motocykla podľa polície zišiel mimo cesty a narazil do stromu, zraneniam na mieste podľahol. Na mieste zasahujú záchranné zložky, k nehode bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy.
Obchádzka vedie po ceste druhej triedy medzi Levočou a obcou Harichovce. Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách.
Vodič motocykla podľa polície zišiel mimo cesty a narazil do stromu, zraneniam na mieste podľahol. Na mieste zasahujú záchranné zložky, k nehode bol prizvaný aj znalec z odboru dopravy.
Obchádzka vedie po ceste druhej triedy medzi Levočou a obcou Harichovce. Polícia v tejto súvislosti opätovne vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách.