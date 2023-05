Motocyklistu po zrážke s nákladným autom odhodilo do ďalšieho vozidla

Košice 25. mája (TASR) - Pri štvrtkovej rannej dopravnej nehode v Košiciach utrpel ťažké zranenia 17-ročný motocyklista. Po zrážke s nákladným autom ho odhodilo do ďalšieho vozidla. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode medzi nákladným vozidlom zn. Renault so špeciálnym prívesným kompresorom a motocyklom zn. Honda došlo na križovatke ulíc Bystrická - Revúcka v mestskej časti Košice-Pereš. "Po náraze motocyklistu odhodilo do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim vozidlom zn. VW Passat. U všetkých troch účastníkov dopravnej nehody boli dychové skúšky negatívne," spresnila.



Bližšie okolnosti a miera zavinenia jej účastníkov bude podľa Mésarovej predmetom ďalšieho vyšetrovania.