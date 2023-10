Pri neliečenej alergii hrozí rozvoj astmy

Bratislava 14. októbra (TASR) - Pri neliečenej alergii hrozí jej zhoršenie, prípadne rozvoj astmy. Pre TASR to priblížila imunoalergologička Veronika Mundoková Csibová zo synlabslovakia. Pri alergiách je podľa nej dôležitá najmä kauzálna liečba, teda alergénová imunoterapia.



V niektorých prípadoch sa podľa nej dá alergia úplne utlmiť. "Dá sa to, ak sa imunoterapia, teda desenzibilizačná terapia, nasadí včas a pokiaľ u pacienta nie je rozvinutá alergia na úplne všetko," ozrejmila.



Lekárka poukázala na to, že existuje aj symptomatická liečba, ktorá tlmí alergické reakcie. "Ide o antihistaminiká. Sú to vlastne lieky, ktoré potlačia alergiu, či už v tabletkovej forme alebo kvapky do nosa, kvapky do očí," povedala. Pri výlučne symptomatickej liečbe sa však alergia môže podľa nej časom zhoršovať. "Preto je dobré včas nastaviť aj tú kauzálnu liečbu," doplnila.



Upozornila, že v prípade, ak sa pacient nelieči ani symptomatickou liečbou, hrozí rozvoj astmy, ale aj anafylaktických reakcií. "To sú už životohrozujúce stavy, keď sa ten pacient môže zadusiť, keď sa s istým alergénom dostane opakovane do kontaktu," podotkla.



Na nastavenie správnej liečby je dôležitá dôkladná diagnostika. Využíva sa kožný, ale aj krvný test, priblížila laboratórna diagnostička klinickej imunológie a alergológie Marcela Popovňáková zo synlabslovakia. Ozrejmila, že vďaka krvnému testu možno stanoviť protilátky voči desiatkam až stovkám alergénom. Je tak podľa nej možné nájsť zdroj alergénu, ktorý pacientom spôsobuje problémy, a nastaviť tak cielenú liečbu.



Alergia je ochorenie imunitného systému. Ten prehnane reaguje na cudzie podnety, s ktorými sa možno stretnúť vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. Najčastejšie sa podľa lekárky Mundokovej Csibovej vyskytujú inhalačné alergie, napríklad na pele, zvierací epitel, roztoče, plesne, ale aj potravinové alergie. "V poslednej dobe máme veľmi veľa reakcií aj na hmyz," dodala.