Pri plnení predsavzatí môže pomôcť podpora blízkych

Bratislava 21. januára (TASR) - Pri plnení novoročných predsavzatí pomáha podpora rodiny či priateľov. Môže pozitívne ovplyvniť duševný stav ľudí, poskytnúť povzbudenie a zvýšiť motiváciu. Upozornila na to Liga za duševné zdravie s tým, že predsavzatia si treba nastaviť v správnej miere.



"Realistické, mierne ciele, ktoré sú dobre vyvážené so zodpovedným prístupom, môžu mať pozitívny vplyv na duševné zdravie. Je dôležité si byť vedomý svojich očakávaní, byť láskavý voči sebe a podľa potreby prispôsobiť či rozdeliť ciele na čiastkové," priblížila.



Plnenie predsavzatí si podľa ligy často vyžaduje sebaovládanie a disciplínu. "Môže to byť pozitívnym aspektom pre rozvoj psychických schopností a vytrvalosti," podotkla. Zároveň apeluje na ľudí, aby boli v plnení flexibilní a prispôsobiví. "Je dôležité si uvedomiť, že život prináša nečakané udalosti a výzvy," doplnila.



Určenie si predsavzatí môže podľa odborníkov viesť k zvýšenej motivácii. "Tá môže pozitívne ovplyvniť duševné zdravie tým, že vás udrží aktívnym a sústredeným," uviedli. Splnenie cieľov môže podľa ich slov prispieť k pocitu sebavedomia a úspechu.