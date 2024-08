Pri silnom opuchu tváre po uštipnutí včelou treba vyhľadať lekára

Bratislava 24. augusta (TASR) - Silný opuch na tvári po uštipnutí včelou alebo osou môže byť príznakom vážnejšej reakcie, najmä ak je sprevádzaný inými príznakmi. V takom prípade je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Poukázal na to alergológ a vedúci Centra pre liečbu hmyzovej alergie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Norbert Lukán.



"Ak je opuch výrazný, zasahuje do oka, úst alebo hrdla, alebo ak máte ťažkosti s dýchaním, okamžite vyhľadajte pohotovosť alebo volajte záchrannú službu," spresnil s tým, že po uštipnutí môže vzniknúť alergická reakcia.



Miernejšiu formu alergickej reakcie podľa jeho slov predstavujú vyrážky, žihľavka alebo svrbenie celého tela či opuchy kože. "Ak sa objavujú ťažkosti s dýchaním, nevoľnosť, pocit na odpadnutie, vracanie alebo závraty, narastá riziko vážnejších foriem anafylaxie," upozornil odborník. Dodal, že najzávažnejšia forma alergie na jed hmyzu, známa ako anafylaxia, môže byť život ohrozujúca.



V prípade podozrenia na anafylaxiu je podľa neho potrebné okamžite volať tiesňovú linku. Pacienta je následne potrebné položiť do pohodlnej polohy s vyvýšenými nohami. Ak je v bezvedomí a nedýcha, je potrebné začať s resuscitáciou. "Je dôležité byť si vedomý týchto potenciálnych rizík a byť pripravený rýchlo konať v prípade závažných reakcií. Ak máte diagnostikovanú alergiu na jed hmyzu, je vhodné nosiť so sebou adrenalínový autoinjektor a informovať blízkych o vašom stave," dodal Lukán.



Zároveň v tejto súvislosti apeluje na opatrnosť pri pití nápojov z tmavých fliaš či plechoviek, do ktorých sa môže dostať bodavý hmyz. "Uštipnutie v ústach alebo hrdle znamená riziko ohrozenia života zadusením," vysvetlil lekár.