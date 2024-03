Pri silnom vetre hrozia úrazy, mali by ste neupevnené objekty zaistiť

Bratislava 23. marca (TASR) - Pri silnom vetre sa môžu neupevnené alebo slabo uchytené objekty pohybovať. Hrozí riziko úrazov a poranení. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že objekty odporúča zaistiť, a to napríklad prenesením do interiéru alebo použitím závaží, lán či reťazí.



Pri silnom vetre by sa ľudia mali ukryť v interiéri budov. "Ak šoférujete a nemôžete nájsť úkryt v budove, zostaňte vo vozidle. Ak je to možné, presuňte sa do oblasti, kde bude menej pravdepodobné, že vás zasiahnu padajúce stromy alebo elektrické vedenie," odporučil úrad na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Radí tiež zabezpečiť zámky, dvere, okná, lešenie aj rebríky. Pod prístrešie treba dať počas veterného počasia tiež domáce a hospodárske zvieratá. ÚVZ zároveň apeluje na ľudí, aby zastavili prácu, ak sa stane pre silný vietor príliš nebezpečná. "Nevykonávajte zdvíhacie operácie, nepoužívajte žeriavy ani nevykonávajte podobné činnosti, ak to nie je bezpečné," doplnil. Ľudia by sa podľa neho nemali tiež dotýkať spadnutého elektrického vedenia a zároveň by od neho mali dodržiavať bezpečnú vzdialenosť.



Na západnom Slovensku treba v sobotu počítať so silným vetrom. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého aj druhého stupňa.