Pri skladaní vyváženého jedálnička pomôže „semafor“ Nutri-Score

Bratislava 16. augusta (OTS) - Jednou z najdôležitejších hodnôt v akejkoľvek oblasti života je férovosť. Lidl si to uvedomuje a preto so svojimi zákazníkmi komunikuje transparentne. Podporuje ich v jednoduchej orientácií a uvedomelom rozhodovaní pri nákupe potravín s ohľadom na ich nutričný profil. Najnovšie sa diskont rozhodol označiť vybrané produkty svojich vlastných značiek systémom Nutri-Score. Už dnes sú na pultoch všetkých 164 predajní Lidla na Slovensku takmer tri stovky takýchto produktov a ich počet sa postupne rozširuje. Zdraviu prospešná výživa a stravovanie sú dôležitou súčasťou prevencie chronických chorôb.“ hovorí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, pre webovú stránku www.nutriscoreslovakia.sk.,“ dodáva Fábryová.Nutričné označenie na obale potravín klasifikuje potraviny a nápoje na základe ich nutričného profilu. Pomocou päťstupňovej farebnej stupnice písmen od A po E sa zákazníci na prvý pohľad ľahko a rýchlo dozvedia, akú nutričnú hodnotu má daný produkt. Označenie Nutri-Score teda môže prispieť k uvedomelému výberu potravín. Cieľom tohto systému označovania nutričných hodnôt je informovať zákazníkov o tom, ako možno rôzne potraviny začleniť do vyváženej, pestrej a zdraviu prospešnej stravy.Schému Nutri-Score odporúča európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe) a na Slovensku, okrem iných, aj Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu či Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva.Výsledok klasifikácie je priaznivo ovplyvnený obsahom vlákniny a bielkovín v potravine, pričom je zároveň znížený o cukor, sodík (soľ) a nasýtené mastné kyseliny vo výrobku. Do skóre je zahrnuté aj množstvo zeleniny, ovocia a olejnatých semien v produkte. Na výpočet klasifikácie Nutri-Score je potrebné určiť množstvo rôznych zložiek a živín v 100 gramoch alebo 100 ml produktu. Potom sa uskutočnia ďalšie 3 kroky: v prvom kroku sa tým živinám, ktoré majú menej pozitívny vplyv na zdravie (napr. nasýtené mastné kyseliny, soľ, cukor), pridelí 0-10 bodov. Čím vyššie množstvo daného produktu, tým viac bodov potravina získa. V druhom kroku sa prospešným živinám a zložkám pridelí 0-5 bodov. Táto kategória zahŕňa vlákninu, bielkoviny, zeleninu, ovocie, niektoré olejnaté semená a orechy. Čím nižšie je Nutri-Score, tým vyššia je nutričná hodnota potraviny.“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za nákup a marketing.Tmavozelená klasifikácia „A“ je preto udelená výrobkom s najvyššou nutričnou hodnotou, zatiaľ čo červené označenie „E“ je priradené potravinám s najnižšou nutričnou hodnotou, takže konzumácia týchto potravín sa odporúča len menej často a v menšom množstve.vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.