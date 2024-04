Pri športe v exteriéri treba dbať na prevenciu rakoviny kože

Bratislava 21. apríla (TASR) - Ľudia by mali pri športe v exteriéri dbať na prevenciu rakoviny kože. V rámci nej sa odporúča používanie krémov s ochranným faktorom SPF minimálne 30 či nosenie ľahkého priedušného odevu. Pripomenuli to Slovenská dermatovenerologická spoločnosť a Občianske združenie pacientov s dermatologickými malignitami v rámci osvetového projektu SunSafeSport.



"Účinok UV žiarenia sa zvyšuje odrazom slnečných lúčov od vody, snehu, ľadu, piesku či chodníka. Zvýšené riziko preto predstavuje pre profesionálnych aj rekreačných športovcov, ktorí na priamom slnku strávia počas roka veľa času. Čím viac sa mu športovec vystavuje, tým je riziko poškodenia pokožky väčšie," priblížila dermatologička Alexandra Viestová.



Ešte opatrnejší treba byť podľa jej slov pri detských športovcoch. "Detská koža je jemnejšia a má nižšiu koncentráciu ochranného pigmentu melanínu ako dospelá pokožka. Pôsobením slnka sa preto UV žiarenie dostáva hlbšie do kože, ktorá ešte nie je imunologicky vyvinutá natoľko, aby dokázala bojovať proti poškodeniu buniek kože. Je dokázané, že vysoká expozícia UV žiarenia v prvých desiatich rokoch života zvyšuje celkové riziko melanómu v priebehu života," dodala.



Kľúčom k zabezpečeniu zdravej pokožky pri športovaní na slnku je prevencia. Projekt SunSafeSport preto upozorňuje na potrebu dodržiavania preventívnych opatrení. Odporúča používať krémy s ochranným faktorom SPF minimálne 30 a nosiť ľahký priedušný odev, ktorý pokryje väčšinu tela. Pri športe je tiež vhodné mať pokrývku hlavy a slnečné okuliare. Športovci by sa mali vyvarovať priamemu slnku a športové aktivity si plánovať mimo hodín najsilnejšieho UV žiarenia. Dôležitá je aj pravidelná kontrola pokožky a účasť na odbornom dermatologickom vyšetrení kože raz ročne.



Občianske združenie pacientov s dermatologickými malignitami a Slovenská dermatovenerologická spoločnosť realizujú osvetové projekty SunSafe od roku 2020. Najnovší projekt poukazuje na význam prevencie pri ochrane športovcov pred nádorovými ochoreniami. Partnermi projektu sa stali Asociácia bratislavských vodáckych klubov a Klub slovenských turistov. Koná sa pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu.