Pri viac ako dvojmesačnej bolesti bedra treba vyhľadať ortopéda

Bratislava 30. júna (TASR) - Pri viac ako dvojmesačných bolestiach bedra, ktoré neustupujú, a obmedzenej hybnosti je dobré vyhľadať ortopéda. Poukázal na to primár ortopedického oddelenia Nemocnice Medissimo v Bratislave Norbert Krajcsovics.



Vysvetlil, že bolesť je často prvým signálom, že s bedrom niečo nie je v poriadku. Treba si však všímať jej vznik, intenzitu a dĺžku a tiež mieru obmedzenia hybnosti. "Ak prišli bolesti spontánne, doslova z večera do rána, môže ísť o bezvýznamný zápalový proces, podráždenie, ktoré môže odznieť a pacientovi nič nie je," vysvetlil. Spozornieť podľa neho treba, ak stav trvá dlhšie.



Ortopéd následne zistí stav kĺbu podľa snímok z röntgenu a z magnetickej rezonancie, vyšetrí pacienta a stanoví ďalší postup. "Táto kombinácia vyšetrení nám dá odpoveď na to, ako vyzerajú štruktúry v kĺbe. Problémom môže byť presahovanie kosti v oblasti jamky alebo krčka, ktorá mechanicky dráždi, môže byť poškodená chrupka alebo tkanivo v okolí kĺbnej jamky," objasnil primár. Dodal, že bedrový kĺb môže byť poškodený od narodenia, môže ho postihovať spolu s ďalšími kĺbmi reumatologické ochorenie alebo sa jeho stav skomplikoval po úraze.



Pri problémoch s bedrovým kĺbom sa začína s konzervatívnou liečbou, nasadia sa protizápalové lieky a naplánujú rehabilitácie. "Ak problémy pretrvávajú, pacient sa pravdepodobne operácii nevyhne," skonštatoval Krajcsovics s tým, že definitívnym riešením je výmena kĺbu.