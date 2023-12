Pri zapichnutej kosti v krku pomôže suchý chlieb alebo varený zemiak

Bratislava 24. decembra (TASR) - Pri zapichnutej rybej kosti v krku pomôže suchý chlieb alebo varený zemiak, ktorý ju obalí. Následne sa odplaví do žalúdka, kde ju rozpustia žalúdočné kyseliny. Pripomenul to zdravotnícky záchranár Peter Lakomý.



Upozornil, že horším prípadom je, ak kosť uviazne v dýchacích cestách. "Spôsobí ich nepriechodnosť - človek sa začne dusiť. Vtedy je potrebné vykonať Gordonov manéver (päť úderov medzi lopatky) alebo Heimlichov hmat (oboma rukami uchopíme človeka zozadu, rukami zovretými do pästí silno päťkrát zatlačíme na mieste medzi rebrami a pupkom smerom nahor)," vysvetlil. Súčasne odporúča privolať záchrannú službu a riadiť sa jej pokynmi. "Ak by človek prestal javiť známky života, je potrebné začať s oživovaním," dodal.