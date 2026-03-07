Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri zrážke auta a trojkolky pri obci Cerová zomrel 84-ročný muž

Invalidná trojkolka zraneného seniora. Foto: Polícia

Presné príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.

Autor TASR
Cerová 7. marca (TASR) - Policajti aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode pri obci Cerová v okrese Senica. Podľa prvotných informácií sa na ceste II/501 čelne zrazilo auto a elektrická trojkolka. Pri zrážke prišiel o život 84-ročný muž, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Podľa vyjadrenia polície vodič osobného auta Škoda Octavia obiehal vozidlo Mercedes, pričom sa čelne zrazil s elektrickou trojkolokou jazdiacou v protismere. Pri zrážke utrpel starší muž zranenia, ktorým na mieste podľahol.

