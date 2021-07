Pri zrútení domov počas silných dažďov zahynulo v Bombaji 26 ľudí

Naí Dillí 18. júla (TASR) - Najmenej 26 ľudí zahynulo pri zrútení viacerých domov počas silných monzúnových dažďov a zosuvov pôdy v indickom Bombaji. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia, informuje agentúra DPA.



Región sužujú prívalové dažde od sobotňajšieho večera. Zrútené domy a obete hlásili z dvoch predmestí indickej finančnej metropoly. Záchrannári v troskách naďalej pátrali po ľuďoch, ktorí mohli prežiť. Práce im však sťažovali neutíchajúce lejaky a problémy pri preprave ťažkých strojov do zasiahnutých lokalít.



Indický premiér Naréndra Módí vyjadril príbuzným obetí sústrasť a prisľúbil finančnú podporu postihnutým. Vo viacerých oblastiach Bombaja došlo tiež k záplavám a dočasne tam zastavili železničnú dopravu. Silné dažde by mali podľa predpovedí v regióne pretrvať aj v najbližších dňoch.



Monzúnové obdobie trvá v južnej Ázii obvykle od júna do septembra. Tieto dažde sú síce dôležité pre poľnohospodárstvo, opakovane však napáchajú veľké škody, dopĺňa DPA.