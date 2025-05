Pri zvládaní pocitov osamelosti môže pomôcť aj zdôverovanie sa blízkym

Bratislava 17. mája (TASR) - Sociálna izolácia a osamelosť môžu viesť k pocitom bezcennosti, strate sebahodnoty, emocionálnym problémom, strate nádeje či sebapoškodzovaciemu správaniu. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK). Osamelým podľa neho môže pomôcť psychologická prvá pomoc. Odporučil okrem iného zdôverovanie sa blízkym.



„Psychologická prvá pomoc môže poskytnúť pocit pochopenia, bezpečia a prepojiť osamelých s inými ľuďmi alebo so službami, ktoré môžu pomôcť zmierniť ich emocionálne a sociálne potreby,“ poznamenal na sociálnej sieti.



Pri zvládaní pocitov osamelosti odporučil napríklad zdôverovanie sa blízkym, nadväzovanie nových kontaktov, zapájanie sa do dobrovoľníctva či skupín. „Snažte sa neporovnávať s ostatnými. (...) Prioritizujte starostlivosť o seba a svoje duševné zdravie,“ apeloval. Zároveň ľudí vyzval, aby sa o pocitoch nebáli rozprávať s psychoterapeutom alebo terapeutom.