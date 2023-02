Príbeh o dospievaní v búrlivých moriach okupovanej Kórey

Bratislava 27. februára (OTS) - Jong-suk a Mi-dža sú priateľkami na život a na smrť a ich vzťah je v románe Ostrov morských žien zaznamenaný od detstva až po starobu. Prežili spolu japonskú okupáciu Kórey, druhú svetovú vojnu či vznik samostatného kórejského štátu. Okrem spoločenských udalostí, s ktorými sa každá musí vysporiadať po svojom, ich spája aj rovnaké živobytie. Obidve začnú pracovať ako „morské ženy henjo“ – potápačky živiace sa často za cenu vlastného zdravia a niekedy aj života celodenným lovom morských živočíchov. Na kórejskom ostrove Čedžu sú totiž živiteľkami rodín ženy, kým muži sa venujú domácim prácam, varia a starajú sa o deti. Jong-suk a Mi-dža prežívajú všetko spolu – stratu rodičov, manželstvo, aj keď je medzi ich mužmi do očí bijúci rozdiel, tehotenstvo aj vojnu.Táto kniha nie je zaujímavá len exotickým prostredím. Je dôležitá aj pre pripomenutie jednej z najhorších tragédií v modernej kórejskej histórii, tragického povstania na ostrove Čedžu z roku 1948. Podnetom bola streľba polície do demonštrantov oslavujúcich výročie konca japonskej okupácie. Po nej nastalo viac ako rok trvajúce obdobie teroru, počas ktorého medzi sebou bojovali štátne juhokórejské jednotky a rebeli. Odhaduje sa, že v tom čase zahynulo na ostrove od 14 000 do 30 000 obetí. Žiadna vláda zatiaľ nesplnila svoje sľuby o odškodnení obetí Čedžu. Premyslená a empatická kniha Ostrov morských žien však venuje potrebnú pozornosť tejto prevažne ignorovanej udalosti.Lisa See (1955) je americká spisovateľka. Narodila sa v Paríži a vyrastala v Los Angeles. Má čiastočne čínsky pôvod a to výrazne ovplyvnilo jej tvorbu. Hoci sa jej rodičia rozviedli, veľa času strávila s otcovou rodinou v Los Angeles neďaleko Čínskej štvrte. Debutovala knihou o svojom prastarom otcovi On Gold Mountain: One-Hundred-Year Odyssey of My Chinese-American Family (1995), ktorá sa rýchlo stala bestsellerom. Neskôr vydala prvý román Flower Net (1997), ktorý navrhli na Edgar Award. Preslávila sa najmä vďaka románu Snow Flower and the Secret Fan (2005) o neľahkom osude žien v Číne koncom 19. storočia. Čínsko-americké združenie žien ju v roku 2001 vyhlásilo za Ženu roka.