Príbeh o tom, že tráva nie je vždy zelenšia na tej druhej strane

Bratislava 6. marca (OTS) -Anna a Petra v románe Šťastie iných sú každá z iného cesta a onedlho by sa z nich mali stať švagriné. Jedna vedie priamočiary život na lazoch, druhej cesta je komplikovanejšia a mestská. Každá má však niečo, čo tej druhej chýba. Vnímajú to, vnútorne aj navonok komentujú. Vidia sa málo, no v hlavách si vytvárajú predstavy jedna o druhej. A trpia. A hoci sú na prvý pohľad mimoriadne odlišné, v skutočnosti toho majú veľa spoločného. Možno nakoniec pochopia, že závisť nie je kľúčom ku šťastiu... Stačí si len vážiť to, čo máme.Do akej miery je náš život ilúziou? Aký je rozdiel medzi realitou a našimi utkvelými predstavami? A čo sa stane ak sa tých predstáv zbavíme?(1979, Bratislava) vyštudovala filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Poviedky, poéziu a literárnu kritiku publikovala časopisecky, knižne debutovala prózou Tretí deň nedeľa (1999). Živí sa písaním – ako redaktorka pracovala pre rôzne lifestylové magazíny, reklamné a PR agentúry. Je vydatá, žije v Rakúsku a veľa cestuje.