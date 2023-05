Pribudnúť má nový typ záchranky,na výjazdy má chodiť aj auto s lekárom

Bratislava 4. mája (TASR) - Na výjazdy k pacientom v ohrození života by po novom mohlo chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom. Nový typ záchranky má zabezpečiť rýchlejšie poskytnutie odbornej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania.



Pôjde o nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS), tzv. ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime (RV). "Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným ambulancii rýchlej lekárskej pomoci," priblížil rezort zdravotníctva, ktorý novelu predložil.



V súčasnosti na zásahy k pacientom v ohrození života smerovalo podľa ministerstvo jedno alebo dve sanitné vozidlá dodávkového typu - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. "Ambulancia RV sa však vzhľadom na veľkosť osobného motorového vozidla jednoduchšie dostáva k pacientovi, najmä v mestskom prostredí s hustou dopravnou premávkou. Lekár posádky RV následne na základe stavu pacienta buď pokračuje v ambulancii rýchlej lekárskej pomoci do nemocnice, alebo je v podstate skoro okamžite dostupný pre ďalší zásah," vysvetlilo ministerstvo.



Upraviť sa majú sa aj pravidlá zmeny sídla stanice ZZS a navrhuje sa aj pravidelná úprava sídel staníc podľa aktuálnych potrieb obyvateľstva. Návrh zákona zároveň presnejšie definuje požadované časové limity a povinnosti poskytovateľov ZZS tak, aby sa minimalizovali časové straty pri výjazdoch.



Meniť sa má tiež vyhlasovateľ výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva SR, čo by malo podľa rezortu zvýšiť transparentnosť výberového konania. Operačnému stredisku ZZS SR sa zároveň pridáva povinnosť zabezpečiť spravovanie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov.



Z návrhu tiež vyplýva, že licencie pre záchranky by malo opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva. Rezort tak chce zvýšiť transparentnosť výberových konaní na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS.



Ministerstvo vyhlasovalo výberové konania už v minulosti, neskôr úlohu prebral Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Takto zmenený bol zákon krátko pred posledným vyhlásením výberového konania, čo jednak spôsobilo pochybnosti o rozhodnutí u odbornej aj laickej verejnosti," vysvetlilo ministerstvo.



Zmenou sa chce rezort navrátiť k pôvodnému systému, na ktorom bol proces vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení založený.