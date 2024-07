Prichádza finále série zo snového sveta Havraních chlapcov!

O autorke

Bratislava 10. júla (OTS) - Univerzum série Havraních chlapcov odje pre mnohých mladých čitateľov tým, k čomu sa budú navždy radi vracať a čo budú považovať za prvopočiatok a základný stavebný kameň ich lásky k čítaniu a ku knihám. Všetko sa raz musí skončiť a teraz nastáva moment, kedy sa uzatvára aj séria Snová trilógia, ktorá sa vo svete Havraních chlapcov odohráva. Záverečná časť má názov Greywaren. Graywaren je príbeh rodiny Lynchovcov. Niall a Mór utiekli z vlasti, aby začali odznova, a stratili sa v tom, čo našli. Declan vyrástol ako zodpovedný syn, zodpovedný brat – len aby zistil, že neexistuje spôsob, ako udržať svoju rodinu v bezpečí. Ronan vždy žil na hranici medzi snami a bdením... Ale teraz je toto pomedzie preč a on padá do temnoty. Matthew bol šťastným dieťaťom, najjasnejším lúčom. Ale vzbura je lákavá, pretože to všetko teraz vyzerá ako ilúzia.Tento svet nebol stvorený pre takú rodinu – rodinu s neobmedzenou silou tvoriť a ničiť. Ak nedokážu zachrániť jeden druhého alebo sami seba, všetci sme odsúdení na zánik.Vojna medzi snami a realitou sa zintenzívňuje... s Ronanom v jej centre.Do slovenčiny knihu preložilaje jedna z najtalentovanejších amerických autoriek YA literatúry. Jej trilógia kníh Havraní Cyklus , sa zaradila ako #1 New York Times bestseller. Táto séria sa skladá z nasledujúcich častí: Havraní chlapci Havraní kráľ . Jej Snová trilógia zas obsahuje Skrotenie jastraba Greywaren . Ďalej jej vyšli Zázraky padlých svätých Predtým, než sa vydala na dráhu spisovateľky, pracovala ako profesionálna portrétistka. Je tiež mimoriadne hudobne nadaná, hrá na viacero hudobných nástrojov a skladá vlastnú hudbu. Je nadšená milovníčka áut a v minulosti pracovala aj ako novinárka v časopise zameranom na autá a motocykle.Momentálne žije vo Virgínii s manželom, dvoma synmi a mnohými psami.