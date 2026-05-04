PRICHÁDZA LETO: V pondelok bude 22 až 27 stupňov Celzia
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, na západe 12 až 7 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Jasno až polojasno, cez deň ojedinele zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo.
Najnižšia nočná teplota 7 až 2, na západe 12 až 7 stupňov Celzia. Aj v nížinách ojedinele prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov Celzia.
Prevažne južný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s, v noci na strednom a východnom Slovensku bezvetrie alebo slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 7 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ