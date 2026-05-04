Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Import

PRICHÁDZA LETO: V pondelok bude 22 až 27 stupňov Celzia

.
Na archívnej snímke ľudia oddychujú v Mestskom parku pri jazierku v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, na západe 12 až 7 stupňov Celzia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. mája (TASR) - Jasno až polojasno, cez deň ojedinele zväčšená oblačnosť. Veľmi teplo.

Najnižšia nočná teplota 7 až 2, na západe 12 až 7 stupňov Celzia. Aj v nížinách ojedinele prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov Celzia.

Prevažne južný vietor 3 až 9, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s, v noci na strednom a východnom Slovensku bezvetrie alebo slabý vietor.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 23 až 19 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 19 až 14 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 14 až 7 stupňov Celzia.






Zdroj: SHMÚ
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA