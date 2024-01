PRÍDE MRÁZ: Počas víkendu sa radikálne zmení počasie

Bratislava 5. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska príde počas víkendu (6. 1. - 7. 1.) k výraznej zmene v počasí. V nedeľu prenikne do našej oblasti studený arktický vzduch sprevádzaný silným vetrom, ktorý znásobí pocitový chlad. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), pričom upozorňuje, že v nedeľu okolo poludnia sa na východe, severe i krajnom západe SR môže pocitová teplota pohybovať na úrovni -7 až -15 stupňov Celzia.



"Prúdenie studeného vzduchu bude pokračovať aj v úvode budúceho týždňa, keď do rána bude na severe väčšinou pod -10 stupňov Celzia s pocitovou teplotou -15 až -25 stupňov Celzia na väčšine územia Slovenska," oznamujú meteorológovia.



Vysvetľujú tiež, že niektoré lokality, najmä Banskobystrický, Nitriansky kraj a krajný východ Východoslovenskej nížiny, budú v závetrí a studený vzduch sa tam dostane len čiastočne. "To bude spôsobené tým, že bude veľmi plytký, a tak sa cez pohoria nedostane," objasňujú. "Naopak, v lokálnych zníženinách bude prúdenie zosilnené - najmä na východe, krajnom západe, ale aj menších oblastiach, ako Turiec, Popradská kotlina, dolná čas údolia Váhu a podobne," uvádzajú.



Najnepriaznivejšie podmienky budú v pondelok (8. 1.) podľa SHMÚ v Košickej kotline, vo Východoslovenskej nížine, ale aj v oblasti Volovských vrchov a Slovenského krasu. "V týchto oblastiach očakávame priemernú rýchlosť vetra aj okolo 60 kilometrov za hodinu s nárazmi do 90 kilometrov za hodinu, čo pri teplote okolo -10 stupňov Celzia a aj s možnosťou slabého sneženia bude veľmi nepríjemné, obzvlášť, keď v pondelok pokračuje školský rok," konštatujú meteorológovia.