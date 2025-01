SHMÚ: Priemyselné sneženie ovplyvňuje počasie v niektorých lokalitách

Košice 4. januára (TASR) - Množstvo takzvaného priemyselného snehu, ktorý v uplynulých dňoch napadol v Košiciach, je aj na túto lokalitu mimoriadne. Uviedol to na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého fenomén priemyselného sneženia výrazne ovplyvňuje počasie v niektorých lokalitách. Známy je práve z Košíc, kde podľa neho nastáva zrejme najčastejšie.



Ako uvádza, priemyselné sneženie vzniká tak, že v priemyselných zónach sa do nízkej oblačnosti dostáva väčšie množstvo teplej vodnej pary a ďalších častíc, ktoré v nízkej oblačnosti vedú k tvorbe zrážok. "Tie sú následne unášané vetrom a vypadávajú niekde v okolí," spresňuje s tým, že podmienky sa väčšinou menia len nepatrne, a tak dochádza k výrazným rozdielom v počasí aj na niekoľko sto metroch.



Zrážky vznikajúce nad košickými oceliarňami U. S. Steel vypadávali pri južnom až juhozápadnom vetre najmä v okolí letiska a južnej časti Košíc. Situácia pretrvávala niekoľko dní, a tak sa vytvorila aj vyššia snehová pokrývka. Na košickom letisku napadlo 16 centimetrov takéhoto snehu, no najvyššia výška snehovej pokrývky v Barci dosiahla 30 centimetrov. "Keďže sneh vypadával len v úzkom páse od zdroja, vznikli aj mimoriadne rozdiely v snehovej pokrývke. Už o pár sto metrov bolo snehu podstatne menej a vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov sa už nevyskytovala žiadna snehová pokrývka," dodáva.



Podľa SHMÚ sa priemyselné sneženie vyskytlo aj v Bratislave z priemyselnej zóny v oblasti Slovnaftu, pričom zrážky evidovali najmä v Petržalke a siahali približne po Karlovu Ves až Kolibu. Meteorológovia nevylučujú, že takéto sneženie sa vyskytlo aj inde. V Bratislave, ale aj v iných lokalitách však uvedené podmienky nastávajú zriedkavejšie ako v Košiciach.