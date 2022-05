Prieskum: Slováci vidia zmysel v preventívnych prehliadkach

Bratislava 19. mája (TASR) - Slováci vidia zmysel v preventívnych prehliadkach. Účasť na nich zvyšuje pozvanie priamo od lekára. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?. Viac ako tri štvrtiny respondentov sa v prieskume vyjadrili, že preventívne prehliadky odhalia včasné štádiá ochorení.



Motiváciou na zvýšenie prevencie by podľa prieskumu bola aj možnosť absolvovania preventívnej prehliadky a následného vyšetrenia na jednom mieste. Pomôcť môže aj presné načasovanie vyšetrenia.



Pri zvažovaní nepovinného očkovania zohrávajú dôležitú úlohu lekári, ukázal prieskum. Pre viac ako 75 percent respondentov predstavuje odporúčanie od lekára najdôležitejší faktor pri rozhodovaní sa o nepovinnom očkovaní.



Takmer 70 percent opýtaných sa v prieskume ďalej vyjadrilo, že nemá vymedzený názor na očkovanie. Komunikácia o prevencii a očkovaní by sa mala podľa Zuzany Katreniakovej zo Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) vzhľadom na výsledky optimalizovať. "Dáta ukazujú, že informovať nestačí. Ľudia sú si vedomí dôležitosti preventívnych prehliadok, ako aj prínosov očkovania," poukázala.



Výskumy Ako sa máte, Slovensko? sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska. Zber dát sa uskutočňuje online metódou dopytovania prostredníctvom Mnforce SK panelu na vzorke 1000 respondentov. Autormi projektu sú Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumná agentúra Mnforce a komunikačná agentúra Seesame. Do diskusie o výsledkoch prieskumu sa zapojila aj SAVEZ.