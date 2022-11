PRIESKUM: Tretina Slovákov by sa nechala zaočkovať priamo v lekárňach

Bratislava 22. novembra (TASR) - Tretina Slovákov by sa zaočkovala proti chrípke, ak by túto možnosť mali priamo v lekárni. Zo zaočkovaných je otvorená tejto možnosti polovica ľudí. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Asociáciu prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) na Slovensku uskutočnila agentúra 2muse. Realizoval sa od 21. do 25. októbra na vzorke 1001 respondentov. TASR o tom informoval hovorca asociácie Peter Sedláček.



Asociácia pripomína, že je oveľa ľahšie dostať sa do lekárne ako k lekárovi. "Ak sa chce dať dospelý človek zaočkovať, napríklad proti chrípke, musí kontaktovať svojho lekára, požiadať ho o vystavenie e-receptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť vakcínu v lekárni, uchovať ju v chladničke a znova ísť za svojim lekárom, ktorý pacientovi vakcínu aplikuje," priblížil predseda asociácie Jan Žák.



Naďalej však podľa APSL platí, že očkovanie proti chrípke na Slovensku populárne nie je, obvykle ide o tri až štyri percentá populácie ročne. Dôvody, pre ktoré ľudia nad očkovaním proti chrípke neuvažujú, vyplývajú podľa asociácie z nevedomosti alebo zo samotného vnímania vakcinácie.



Ministerstvo zdravotníctva už predložilo návrh legislatívy, ktorá by od marca budúceho roka umožnila očkovanie v lekárňach. Na začiatok proti chrípke, prípadne ochoreniu COVID-19.