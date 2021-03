Prievidza získa do svojho vlastníctva budovu bývalej polikliniky

Prievidza 9. marca (TASR) - Mesto Prievidza dostane do svojho vlastníctva budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly. Získať ju má zámenou za pozemky s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Vyplýva to zo zámeru o prevode prebytočného majetku, ktorý krajská samospráva zverejnila na svojom webe.



TSK chce previesť budovu bývalej polikliniky na mesto formou osobitného zreteľa. Okrem tejto budovy má Prievidza získať do svojho vlastníctva aj viacero parciel definovaných ako zastavaná plocha a nádvorie, záhradu, novovytvorený pozemok, ako i stavby v podobe fitnes centra, školy a budovu na Nábreží A. Kmeťa.



Mesto za pozemky a stavby prevedie na TSK pozemky pod cestou III/1780 v mestskej časti Malá Lehôtka, III/1779 vo Veľkej Lehôtke, tiež pozemky pod cestami III/1778 a III/1774, ako i novovytvorenú parcelu.



"Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v potrebe majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod cestami tretej triedy v meste vo vlastníctve TSK a v záujme zabezpečenia lepšieho využitia nehnuteľností pre potrebu plnenia úloh samosprávy mesta," vysvetlila krajská samospráva. Zámenu TSK navrhuje s finančným vyrovnaním zo strany mesta vo výške 9760,09 eura.



Zámenu ešte musia schváliť prievidzskí mestskí a trenčianski krajskí poslanci na svojich rokovaniach.



Budova bývalej polikliniky už niekoľko rokov chátra, pravidelne je terčom vandalov a v jej okolí sa pohybujú ľudia bez domova. O jej využití diskutujú kompetentní už viac rokov.