Prinesie rozvoj umelej inteligencie viac času? Toto si myslí odborník

Bratislava 10. septembra (TASR) - Nástup umelej inteligencie (AI) bude znamenať pokračovanie trendu, v rámci ktorého majú ľudia viac voľného času. Na druhej strane AI prináša aj riziká, ktoré navyše rôzne štáty vnímajú odlišne. Uviedol to v utorok sociológ Michal Vašečka na festivale Americkej obchodnej komory (AmCham) SR.



"AI môže zásadným spôsobom prispieť k vytvoreniu 'spoločnosti voľného času.' Ľudia nikdy nemali toľko voľného času ako dnes a tento trend bude pokračovať. Dospeli sme do štádia, keď nás stroje budú čiastočne nahrádzať. Neznamená to, že prídeme o prácu, ale ľudia budú mať viac voľného času ako doteraz," uviedol Vašečka.



AI mení spoločnosť obrovským tempom, pričom schopnosti ľudí vyhodnocovať tieto zmeny sú podľa neho obmedzené a väčšinou prichádzajú až dodatočne. "Teraz už situáciu nezvládajú ani tí, ktorí sa tomu venujú denne. AI nenahradí ľudí, ale ľudia s AI nahradia tých, ktorí AI nevyužívajú," dodal sociológ s tým, že sa zmení chápanie väčšiny činností, ktoré vykonávajú ľudia.



Na druhej strane je podľa neho potrebné riešiť slabé stránky AI, akými sú napríklad ochrana osobných údajov či etické otázky. Taktiež podotkol, že spoločnosť sa zmenila na rizikovú, čo znamená, že riziká vníma citlivo a v niektorých prípadoch je nimi paralyzovaná. "Tiež sme si uvedomili, že sme spoločnosť s duševnými problémami a AI ich len prehlbuje," dodal Vašečka.



Pri rozmýšľaní o rizikách a určitých morálnych dilemách rozvoja AI je podľa neho určujúca aj kultúra, pričom rôzne štáty sveta vnímajú riziká a potenciál AI odlišne. "AI môže narušiť systém, podľa ktorého chápeme štáty v rámci medzinárodných vzťahov," povedal.



Rozširovanie AI podľa neho môže prispieť k prehĺbeniu kontroly štátov nad svojimi občanmi. "Digitálne nástroje ako SupTech a RegTech môžu umožniť nielen lepšie vládnutie, ale aj ovládanie spoločnosti, a to pomocou priebežného vyhodnocovania veľkých dát, čiastočnej automatizácie dohľadu či dokonca anticipácie správania obyvateľstva," uzavrel.