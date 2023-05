Prípadov rakoviny kože pribúda, lekári vyzývajú ľudí na prevenciu

Bratislava 3. mája (TASR) - Rakovina kože má stúpajúcu tendenciu, podľa štatistík narástla až štvornásobne. Odborníci pri príležitosti stredajšieho Európskeho dňa melanómu pripomínajú dôležitosť ochrany kože pri pobyte na slnku a vyzývajú ľudí, aby absolvovali preventívne dermatologické vyšetrenie.



"Podľa štatistík sa výskyt rakoviny kože, predovšetkým melanómu, za posledných 30 rokov zvýšil až štvornásobne. Dôvodom je starnutie populácie, zmena v štýle obliekania, cestovanie k moru a nadmerné slnenie," priblížila onkodermatologička Zuzana Murárová z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Najohrozenejší sú podľa nej ľudia s bledým typom pokožky, s veľkým počtom znamienok, s genetickým sklonom k vzniku kožnej rakoviny či ľudia s oslabeným imunitným systémom.



Upozornila, že pri rakovine kože, obzvlášť pri malígnom melanóme, sú včasná diagnostika a liečba veľmi dôležité. "Čím skôr je nádor zachytený a liečený, tým je prognóza pre pacienta priaznivejšia. Verím, že aj tohtoročná kampaň privedie do dermatovenerologických ambulancií čo najviac doposiaľ váhajúcich pacientov a zároveň pripomenie dôležitosť racionálneho pobytu na slnku bez zbytočného spálenia kože," skonštatovala.



Iniciatíva dermatovenerológov Euromelanoma spúšťa pri príležitosti Európskeho dňa melanómu, do ktorého sa už po 20. raz zapája aj Slovensko, celoeurópsku kampaň na zlepšenie správania zameraného na ochranu medzi tínedžermi. "Predpokladá sa, že do roku 2040 vzrastie výskyt rakoviny kože na celom svete o 85 percent. Zvrátenie tohto trendu sa začína riešením vystavenia detí a tínedžerov slnečnému žiareniu," ozrejmila predsedníčka skupiny Euromelanoma Veronique del Marmol. Poukázala pritom na nedávnu štúdiu, podľa ktorej si síce 84 percent tínedžerov uvedomuje súvislosť medzi nedostatočnou ochranou počas vystavenia UV žiareniu a vznikom rakoviny kože, no 76 percent z nich priznáva, že sa pred slnkom nechránia vždy.



Motto tohtoročnej kampane preto znie "Používaš ochranu?" a jej cieľom je povzbudiť mladých k lepším rozhodnutiam pri ochrane pred UV žiarením. Viac informácií je dostupných na webe www.euromelanoma.eu/sk-sk