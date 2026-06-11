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Pripravte sa na búrky, hrozia i povodne
Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 - 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 85 kilometrov za hodinu a krúpy.
Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Na krajnom východe Slovenska hrozia vo štvrtok ráno búrky spojené s prudkým lejakom a nárazmi vetra. Výstrahu pred nimi s platnosťou do 9.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov.
Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 - 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Meteorológovia varujú, že intenzívne zrážky môžu spôsobiť lokálne povodne, vietor i krúpy zasa škodu na majetku a vegetácii.
SHMÚ vyhlásil aj výstrahy pred povodňami, v priebehu štvrtkového predpoludnia platia v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš na východnom Slovensku.
Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 - 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra s rýchlosťou 65 - 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Meteorológovia varujú, že intenzívne zrážky môžu spôsobiť lokálne povodne, vietor i krúpy zasa škodu na majetku a vegetácii.
SHMÚ vyhlásil aj výstrahy pred povodňami, v priebehu štvrtkového predpoludnia platia v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji a rovnako v okresoch regiónov Spiš a Šariš na východnom Slovensku.