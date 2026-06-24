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Pripravte sa na najmrazivejšie čítanie tohto leta
Prichádza nová kniha Dominika Dána.
Autor OTS
Bratislava 24. júna (OTS) - Predávkovanie mladej ženy, holohlaví chuligáni v bomberách a nočné nájazdy s krvavým koncom. Do kníhkupectiev prichádza mrazivá novinka najpredávanejšieho slovenského autora Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou. Legendárnu kanceláriu stoštyridsaťjeden čaká prípad, po ktorom už v Našom Meste nič nebude, ako predtým.
Vierka podľa všetkého nikdy nebrala drogy a predsa v jej tele našli trojnásobnú dávku pervitínu, ako je smrteľná koncentrácia. Keď sa k podozrivým okolnostiam úmrtia mladej ženy pridá zmiznutie jej priateľa Mareka, neostáva detektívom nič iné, len vrátiť sa na začiatok a podľa zaužívaných pravidiel vyšetrovania rozpletať záhadu mŕtvej Vierky trpezlivo, krok za krokom. Ukáže sa, že o Vierku ako o dôležitú svedkyňu majú záujem aj iné zložky polície, bohužiaľ, neskoro. A hoci Marekovi kamaráti – banda holohlavých chuligánov – sa tvária ako stelesnená spravodlivosť, ani zďaleka nie sú mimo podozrenia.
42. kniha Dominika Dána Krv sa stane zábavou prináša všetko, čo čitatelia na jeho príbehoch milujú – autentické vykreslenie policajného vyšetrovania, presvedčivé postavy a atmosféru Nášho Mesta, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou najúspešnejšej slovenskej kriminálnej série.
Aj tentoraz autor pri písaní čerpal zo svojej dlhoročnej skúsenosti kriminalistu. Výsledkom je príbeh, ktorý pôsobí realisticky a znepokojivo aktuálne. Pod povrchom zdanlivo jednoduchého prípadu sa skrývajú otázky o násilí a dôsledkoch rozhodnutí, ktoré môžu zmeniť život celého mesta.
Okrem klasického vydania knihy Krv sa stane zábavou s typickou policajnou páskou na obálke je k dispozícii aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou, ktorú ilustroval Jozef Gertli Danglár.
Vydavateľstvo Publixing spolu s Vydavateľstvom SLOVART vydávajú postupne aj mp3 verzie kníh Dominika Dána (nové vydania číta Martin Mňahončák, staršie Marián Geišberg). Počas prechádzok Bratislavou si stále môžete zahrať špeciálnu mestskú hru Stopy Dominika Dána, ktorú na motívy Dánových kníh vytvorila zážitková agentúra Zazito.ooo.
Dominik Dán sa zaoberal vyšetrovaním zločinov viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnosťou“ mu umožnili pochopiť nepísané zákony podsvetia. Všetky jeho predchádzajúce knihy vyšli vo Vydavateľstve SLOVART a okamžite sa stali bestsellermi. Podľa románu Červený kapitán bol nakrútený úspešný akčný film. Režisér Peter Bebjak pripravuje filmovú adaptáciu románu Beštia, ktorá sa do kín dostane v januári 2027. Knihy vychádzajú aj v českom, poľskom a najnovšie aj v maďarskom preklade.
Dánova tvorba sa stala fenoménom domácej literárnej scény. Pätnásťkrát získal ocenenie Slovenský spisovateľ roka a sedemkrát si odniesol cenu Titul roka za najpredávanejšiu knihu v rámci prestížnych Panta Rhei Awards – Cien knižnej múzy.
Vierka podľa všetkého nikdy nebrala drogy a predsa v jej tele našli trojnásobnú dávku pervitínu, ako je smrteľná koncentrácia. Keď sa k podozrivým okolnostiam úmrtia mladej ženy pridá zmiznutie jej priateľa Mareka, neostáva detektívom nič iné, len vrátiť sa na začiatok a podľa zaužívaných pravidiel vyšetrovania rozpletať záhadu mŕtvej Vierky trpezlivo, krok za krokom. Ukáže sa, že o Vierku ako o dôležitú svedkyňu majú záujem aj iné zložky polície, bohužiaľ, neskoro. A hoci Marekovi kamaráti – banda holohlavých chuligánov – sa tvária ako stelesnená spravodlivosť, ani zďaleka nie sú mimo podozrenia.
42. kniha Dominika Dána Krv sa stane zábavou prináša všetko, čo čitatelia na jeho príbehoch milujú – autentické vykreslenie policajného vyšetrovania, presvedčivé postavy a atmosféru Nášho Mesta, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou najúspešnejšej slovenskej kriminálnej série.
Aj tentoraz autor pri písaní čerpal zo svojej dlhoročnej skúsenosti kriminalistu. Výsledkom je príbeh, ktorý pôsobí realisticky a znepokojivo aktuálne. Pod povrchom zdanlivo jednoduchého prípadu sa skrývajú otázky o násilí a dôsledkoch rozhodnutí, ktoré môžu zmeniť život celého mesta.
Okrem klasického vydania knihy Krv sa stane zábavou s typickou policajnou páskou na obálke je k dispozícii aj limitovaná edícia vo väčšom formáte s obálkou, ktorú ilustroval Jozef Gertli Danglár.
Vydavateľstvo Publixing spolu s Vydavateľstvom SLOVART vydávajú postupne aj mp3 verzie kníh Dominika Dána (nové vydania číta Martin Mňahončák, staršie Marián Geišberg). Počas prechádzok Bratislavou si stále môžete zahrať špeciálnu mestskú hru Stopy Dominika Dána, ktorú na motívy Dánových kníh vytvorila zážitková agentúra Zazito.ooo.
O autorovi:
Dominik Dán sa zaoberal vyšetrovaním zločinov viac ako tridsaťpäť rokov. Osobné kontakty s vrahmi, lupičmi, únoscami a inou „lepšou spoločnosťou“ mu umožnili pochopiť nepísané zákony podsvetia. Všetky jeho predchádzajúce knihy vyšli vo Vydavateľstve SLOVART a okamžite sa stali bestsellermi. Podľa románu Červený kapitán bol nakrútený úspešný akčný film. Režisér Peter Bebjak pripravuje filmovú adaptáciu románu Beštia, ktorá sa do kín dostane v januári 2027. Knihy vychádzajú aj v českom, poľskom a najnovšie aj v maďarskom preklade.
Dánova tvorba sa stala fenoménom domácej literárnej scény. Pätnásťkrát získal ocenenie Slovenský spisovateľ roka a sedemkrát si odniesol cenu Titul roka za najpredávanejšiu knihu v rámci prestížnych Panta Rhei Awards – Cien knižnej múzy.