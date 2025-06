Pripravte sa na zápasy ME

Bratislava 10. júna (OTS) - Už 11. júna začínajú na Slovensku futbalové Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov. A ako tento sviatok športu osláviť čo najlepšie? No predsa dobrými knihami o svetových futbalistoch, ktorí tiež kedysi začínali ako mladí hráči. Pripomeňme si pri tejto príležitosti skvelú sériu Futbalové superhviezdy o najväčších talentoch na svete.Séria Futbalové superhviezdy je prioritne určená deťom, no určite si v nej s radosťou zalistujú všetci futbaloví nadšenci. Knihy prinášajú fakty príbehy a štatistiky o najväčších hviezdach svetového futbalu ako súaleboSériu vytvorili angličaniav zábavnom aj poučnom štýle. Každá kniha kombinuje pútavé príbehy, zaujímavé fakty a humorné ilustrácie, čím motivuje deti k čítaniu a zároveň im približuje svet futbalu. Autori využívajú jednoduchý jazyk a štruktúru, ktorá je prístupná aj pre začínajúcich knihomoľov, čím podporujú rozvoj čitateľských zručností a záujem o šport. Každý titul v sérii sa zameriava na konkrétneho futbalistu (alebo na futbalový klub), na jeho kariéru, úspechy a osobný život. Napríklad knihapribližuje cestu Lionela Messiho od jeho detstva až po úspechy na medzinárodnej scéne.sleduje vývoj Cristiana Ronalda od jeho skromných začiatkov až po status globálnej superhviezdy. Tieto príbehy sú doplnené o kvízy a štatistiky, ktoré obohacujú čitateľský zážitok a poskytujú hlbšie porozumenie futbalu.Séria Futbalové superhviezdy je nielen zábavným čítaním, ale aj nástrojom na vzdelávanie a inšpiráciu. Deti sa prostredníctvom nej učia o dôležitosti tvrdej práce, vytrvalosti a tímovej spolupráce a zároveň im poskytuje pozitívne vzory.V sérii Futbalové superhviezdy zatiaľ v slovenčine vyšli knihy:a dve knihy o futbalových kluboch. Najnovší prírastok očakávame v auguste 2025 –Foto: Slovart