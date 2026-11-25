< sekcia Import
PRIPRAVTE SA: Na Slovensku vydali na štvrtok výstrahy pred snežením
Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok (26. 11.) výstrahy pred snežením pre väčšinu okresov SR s platnosťou od polnoci, miestami od rána. Informoval o tom na svojom webe. Pre okres Bratislava bol vydaný druhý stupeň. Meteorológovia varujú aj pred poľadovicou.
V okrese Bratislava hrozí sneženie, pri ktorom spadne za 12 hodín lokálne, najmä v záhorskej a karpatskej časti mesta, okolo 15 centimetrov snehu. „Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil ústav s tým, že výstraha platí celý štvrtok.
Prvý stupeň výstrahy pred snežením sa týka zvyšných častí Bratislavského kraja, celého Banskobystrického, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, ako aj väčšiny okresov Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. V týchto lokalitách má podľa meteorológov spadnúť nad desať centimetrov.
S poľadovicou treba rátať vo štvrtok v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a taktiež v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Výstraha prvého stupňa tam platí po celý deň. Od poobedia je vydaná pre Banskobystrický a Košický kraj a okresy Humenné, Medzilaborce, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra,“ dodal SHMÚ s tým, že poľadovica môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
V okrese Bratislava hrozí sneženie, pri ktorom spadne za 12 hodín lokálne, najmä v záhorskej a karpatskej časti mesta, okolo 15 centimetrov snehu. „Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil ústav s tým, že výstraha platí celý štvrtok.
Prvý stupeň výstrahy pred snežením sa týka zvyšných častí Bratislavského kraja, celého Banskobystrického, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja, ako aj väčšiny okresov Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja. V týchto lokalitách má podľa meteorológov spadnúť nad desať centimetrov.
S poľadovicou treba rátať vo štvrtok v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a taktiež v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Výstraha prvého stupňa tam platí po celý deň. Od poobedia je vydaná pre Banskobystrický a Košický kraj a okresy Humenné, Medzilaborce, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra,“ dodal SHMÚ s tým, že poľadovica môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.