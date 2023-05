Príroda je obrovský supermarket

Bratislava 16. mája (OTS) - Liečivá sila divokých byliniek je praktický sprievodca svetom divokých byliniek, ktorý vám ponúka základné jedlé druhy, ktoré sa skrývajú aj vo vašom okolí či priamo vo vašich záhradách.“ píše v knihe autorka Diana Mozoláková, ktorá je na sociálnych sieťach známa aj ako Dida, alias Divoká strava Väčšina voľne rastúcich divokých byliniek má oveľa viac vitamínov a minerálnych látok ako zelenina či ovocie, ktoré je nielen prešľachtené, ale aj chemicky postrekované.Na divokých bylinách je úžasné, že majú prirodzenú obranyschopnosť a imunitu.Divoké byliny obsahujú jednu z najdôležitejších súčastí našej stravy – chlorofyl. Tajomstvo rýchleho uzdravenia a zvýšenia výkonnosti je skryté v chlorofyle. Je to zelené rastlinné farbivo, najpôvodnejšia a najprospešnejšia zložka našej stravy. Divoké bylinky obsahujú veľké množstvo chlorofylu, ktorý: viaže jedy; pôsobí na pôvodcu chorôb; zlepšuje všetky životné funkcie; odstraňuje telesné pachy; podporuje hojenie rán; obsahuje obrovské množstvo aktívnych účinných látok, bielkovín či mastných kyselín.V knihe Liečivá sila divokých byliniek nájdete nielen praktické a chutné recepty, ale aj spôsoby, ako uchovať liečivé a nutričné hodnoty divokých byliniek na neskôr. Tak si aj v zime budete môcť pochutnať na púpavových kaparách či sedmokráskovom mede.Diana v knihe napríklad predkladá pravidlá, ako jednoducho a rýchlo odhadnúť účinky niektorých byliniek a rastliniek bez toho, aby ste museli hľadať na internete. Podľa farby, ich kvietkov, stavby rastliny...Diana v knihe uvádza napríklad 16 jedlých divokých byliniek a ich použitie v kuchyni. Ukáže, čo všetko s nimi môžeme vyčarovať. Pri každej bylinke ponúka niekoľko receptov, ako ju efektívne spracovať v kuchyni. Berte to ako inšpiráciu pre svoje objavovanie sveta divokých byliniek...Alebo má pre vás 15 spôsobov, ako spracovať divoké jedlé bylinky. Čiže bylinkové maceráty, sušenie a mrazenie, bylinkové prášky, či bylinkový cukor, bylinkové liečivé vína...a pridáva aj recepty, ako si ich zhotoviť.Nejde o to stať sa odborníkom alebo učiteľom. Stačí začínať v malom, pretože už s poznaním jednej bylinky budete o krok bližšie k zdravšiemu životnému štýlu. Naučte sa pripravovať jedlá a liečiť sa divokými jedlými bylinkami. Prineste divokosť sveta k sebe domov aj k svojim blízkym. Pretože to, čo sa dnes naučíte, môžete zajtra naučiť svoje deti. Prepojte lásku k prírode s domácou stravou a získajte maximálne benefity, ktoré vám bylinky ponúkajú. Veď sú také dostupné a navyše zadarmo!Staňte sa hravými prieskumníkmi rastlín a užívajte si túto dobrodružnú cestu so svojimi najbližšími.