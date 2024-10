Prírodný zázrak CBD: Všetko, čo o ňom potrebujete vedieť

Bratislava 11. októbra (OTS) - Skratka CBD pochádza zo slova kanabidiol. Ide o zlúčeninu vyskytujúcu sa v rastline konopa siata, ktorá je z čeľade konopovitých a využívala sa už počas staroveku v ajuvérdskej a čínskej medicíne. Bola obľúbená pre svoje znecitlivujúce účinky a účinky proti bolesti. Konopa siata je rastlina so všestranným využitím – jej stonka poskytuje silné vlákna pre textilný priemysel, semená sú výborným zdrojom omega-3 a 6 nenasýtených mastných kyselín. Olej z konope sa využíva predovšetkým v potravinárstve, kozmetike a taktiež vo farmácii.Doterajšie štúdie ukazujú, že CBD nevyvoláva u zdravých pacientov eufóriu ani intoxikáciu, čo je jeden z najväčších benefitov CBD. „informuje Karin Slezáková z Dr. Max.Aké formy prípravkov s obsahom konope dostať na našom trhu? Najznámejšia je masť a konopný olej obsahujúci CBD (do 2 %). Na trhu sú dostupné aj nápoje a sladkosti s CBD. Poznáme taktiež CBD konopný olej (má obsah CBD 10 – 15 %), ktorý je v mnohých krajinách legálny a jeho používanie je relatívne bezpečné. „Na Slovensku sa predaj CBD prípravkov s vyšším obsahom zlegalizoval až v roku 2021, kedy bolo CBD vyradené zo zoznamu nebezpečných a psychotropných látok, pretože CBD nemá psychogénne účinky a nevyvoláva závislosť,“ vysvetľuje odborníčka z Dr. Max.Foto: Unsplash.com/CRYSTALWEED cannabisPri dávkovaní prípravkov s obsahom CBD je potrebné riadiť sa odporúčaním od výrobcu. Neexistuje ideálna dávka na konkrétnu diagnózu, pretože CBD je stále predmetom skúmania. Najlepšie je voliť prípravky od overených výrobcov. Podľa Karin Slezákovej je najlepšie užívať CBD spolu s jedlom, ktoré obsahuje väčšie množstvo tukov, aby ste dosiahli lepšiu dostupnosť liečiva do krvného obehu. Tak ako pri iných liečivách, aj pri CBD by ste si mali dávať pozor na interakcie s ostatnými liekmi. CBD blokuje enzým, ktorý je potrebný na odbúravanie viacerých liečiv, preto môže zvýšiť účinok niektorých liekov. Opatrní by mali byť hlavne pacienti s ochorením pečene alebo pacienti, ktorí sú nastavení na liečbu úzkostných alebo psychických ochorení. CBD oleje by nemali užívať tehotné a dojčiace ženy z dôvodu jeho prestupu cez placentu, ako aj do materského mlieka.Najjednoduchšia aplikácia je perorálna (podávaná ústami) – na výber je samotný prípravok s obsahom CBD oleja, ktorý sa kvapká priamo pod jazyk, kde ho treba podržať približne minútu a potom prehltnúť. Takáto forma maximalizuje jeho účinok. Ak chcete docieliť účinok CBD na koži, siahnite po rôznych mastiach, šampónoch a krémoch.tvrdí Karin Slezáková z Dr. Max.Je potrebné ďalšie skúmanie vedcami, aby potvrdili alebo vyvrátili doposiaľ dosiahnuté výsledky. Na základe doterajších štúdií sa zdá, že CBD je sľubné liečivo v mnohých oblastiach medicíny, hlavne v oblasti psychiatrie, neurológie a dermatológie.