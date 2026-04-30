PRÍZEMNÝ MRÁZ: Rátajte s ním na celom Slovensku
Môže poškodiť vegetáciu.
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Na celom Slovensku treba v noci na piatok (1. 5.) počítať s prízemným mrazom vo vegetačnom období. Teploty môžu miestami klesnúť až na -7 stupňov Celzia. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ upozornili meteorológovia.