Príznaky chrípky a omikronu možno zmierňovať aj doma

Bratislava 29. januára (TASR) – Príznaky omikronu a bežnej chrípky sú veľmi podobné, spoľahlivo ich dokáže odlíšiť len PCR test. Podľa odborníka však na zmierňovanie symptómov v oboch prípadoch môže pomôcť aj domáca liečba.



"Jediný spoľahlivý spôsob, ako odlíšiť chrípku od koronavírusu, je PCR test. Niektoré laboratóriá už ponúkajú diferenciálno-diagnostický PCR test práve na odlíšenie chrípky od ochorenia COVID-19," vysvetlil Marek Pytliak z ambulancie vnútorného lekárstva v Nemocnici Svidník s tým, že v aktuálnej vlne pandémie je dôležitosť testovania oveľa podstatnejšia.



"Variant omicron je tu ešte pomerne krátko. Napriek tomu sa zdá, že i keď je výrazne infekčnejší ako predošlé varianty, množí sa dominantne v horných dýchacích cestách, zriedkavejšie v pľúcach. Pacienti majú teda častejšie skôr zápal hrdla, priedušnice alebo zápaly prínosových dutín. To však neznamená, že nemôže spôsobiť aj ťažké zápaly pľúc," skonštatoval Pytliak.



Vírusy spôsobujúce chrípku aj ochorenie COVID-19 sa šíria rovnakým spôsobom - kvapôčkami z nosa a úst infikovaného človeka. V oboch prípadoch patria medzi najčastejšie príznaky bolesť hrdla, kašeľ, nádcha, bolesť tela a svalov, únava či horúčka. Pri akýchkoľvek prejavoch respiračného ochorenia odborník radí zostať doma a nešíriť chorobu ďalej.



Základom domácej liečby zameranej na zmierňovanie príznakov je podľa odborníka najmä dostatočný odpočinok a pitný režim. Pomôcť môžu aj niektoré voľnopredajné lieky, napríklad s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, ibuprofénu alebo paracetamolu.



"Kyselina acetylsalicylová je potentné antipyretikum, analgetikum a má protizápalové účinky. Navyše blokuje agregáciu krvných doštičiek, takže pôsobí preventívne na vznik trombózy. Všetky tieto efekty sa dajú využiť pri symptomatickej liečbe všetkých vírusových ochorení, ktoré sú spojené so zápalom, horúčkou či bolesťami hlavy a svalov," priblížil Pytliak s tým, že lieky s jej obsahom je vhodné kombinovať s vitamínmi, najmä s vitamínom C.