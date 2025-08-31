< sekcia Import
Príznaky úrazu hlavy nemusia byť ihneď viditeľné
Bratislava 31. augusta (TASR) - Príznaky úrazu hlavy detí nemusia byť ihneď viditeľné. Prejaviť sa môžu bezprostredne po páde, ale aj hodiny či dni po ňom. Traumatické úrazy hlavy pritom patria medzi časté príčiny úmrtí. Upozornila na to hlavná záchranárka Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová. Rodičov a starých rodičov detí vyzvala, aby nezabúdali na prevenciu. Opatrnosť a rýchla pomoc podľa jej slov dokážu rozhodnúť o tom, či dieťa nastúpi do školy bez zbytočných komplikácií.
„Pri bezvedomí, dezorientácii, zvracaní či krvácaní z tržných rán je nevyhnutné volať na tiesňovú linku. Dieťa je preto po páde nevyhnutné sledovať. Pri akomkoľvek zhoršení stavu treba okamžite vyhľadať odbornú pomoc,“ upozornila Mikešová. Ozrejmila tiež, že záchranári sa počas letných mesiacov stretávajú aj s otrasom mozgu. Medzi jeho časté príznaky patria napríklad bolesti hlavy, napínanie na vracanie či spavosť.
Doplnila, že medzi časté letné úrazy patria odreniny, vyvrtnutia, ale aj zlomeniny končatín. Obzvlášť je podľa nej namieste opatrnosť na kúpaliskách, kde deťom hrozí pošmyknutie na mokrom povrchu či pády pri skákaní do vody. Rizikom je aj samotné kúpanie, utopenie sa môže stať aj deťom, ktoré už vedia plávať, preto je podľa Mikešovej nevyhnutný stály dohľad dospelých.
Vysvetlila, že pri menších poraneniach, ako sú odreniny, postačí ranu opláchnuť čistou tečúcou vodou. Zdôraznila, že do rany nie je vhodné dávať dezinfekčné roztoky ani zásypy, stačí ich prekryť čistou gázou. „Ak máte podozrenie na zlomeninu, vždy sa k poranenej končatine správajte tak, akoby bola naozaj zlomená. Nesnažte sa ju nasilu narovnávať ani s ňou hýbať. Takto môžete predísť zhoršeniu poranenia a zbytočnej bolesti dieťaťa,“ poznamenala.
