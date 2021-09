PROCHÁZKA: Dôvody proti referendu našiel ÚS SR najmä mimo textu ústavy

Bratislava 1. septembra (Teraz.sk) - Samotný text ústavy vytvára pri jej vysvetľovaní Ústavným súdom (ÚS) SR len základné východisko, ďalšími zdrojmi sú domáca a zahraničná judikatúra, rôzne hodnotové tézy a ideové postuláty. Pri rozhodovaní o tom, či je možné referendum o skrátení volebného obdobia, našiel ÚS SR argumenty proti referendu ani nie tak priamo v texte ústavy, ako skôr v systematickom výklade. V diskusii na TASR TV to povedal ústavný právnik Radoslav Procházka.konštatoval.upozornil Procházka.On osobne je toho názoru, že by občania mali mať možnosť za veľmi prísnych podmienok odobrať formou referenda poslancom mandát, ktorý im predtým dali vo voľbách. Upozornil, že podmienky sú už dnes stanovené dostatočne prísne, najmä potreba dosiahnuť v referende účasť viac ako polovice registrovaných voličov sa v histórii podarila naplniť iba raz.Návrh, aby poslanci eventuálne do ústavy možnosť takéhoto referenda doplnili, považuje Procházka za zvláštny, ale v konečnom dôsledku za cestu, ako by sa táto otázka riešiť dala. Na druhej strane podľa neho politická objednávka na takúto novelu ústavy slabne a atmosféra v spoločnosti je už úplne iná ako v čase zberu podpisov na petíciu za referendum.odhadol Procházka.Aj keď s rozhodnutím ÚS SR ohľadom protiústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia nesúhlasí, považuje za normálne, že sa význam ústavného textu v čase výkladom posúva. Samotný text ústavy, ktorý vznikol v roku 1992, podľa neho logicky nemôže dať odpoveď na všetky aktuálne otázky.povedal.zdôraznil Procházka.Po viac ako dvadsiatich novelizáciách a podobnom počte prijatých ústavných zákonov však podľa neho schopnosť ústavy pomáhať garantovať právnu istotu, ako aj jej integračná a symbolická funkcia slabne.uviedol Procházka.Napríklad v časoch mečiarizmu však ústava a ÚS SR podľa neho zohrali veľmi dôležitú pozitívnu úlohu a pomohli udržať afinitu Slovenska smerom k Európskej únii. Hoci text ústavy vznikal v hektických časoch rozpadu federácie, jej kvalitu to podľa Procházku negatívne príliš neovplyvnilo.povedal s tým, že slovenská ústava zodpovedá kontinentálnemu štandardu.uzavrel Procházka.