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Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

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Na snímke Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP

TASR prináša program majstrovstiev sveta vo futbale zo soboty 18. na nedeľu 19. júla.

Autor TASR
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New York 18. júla (TASR) - Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla:



zápas o 3. miesto - sobota 18. júla, 23.00 SELČ: Francúzsko - Anglicko (Miami/USA)
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Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla

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