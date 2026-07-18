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Program MS v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla
TASR prináša program majstrovstiev sveta vo futbale zo soboty 18. na nedeľu 19. júla.
Autor TASR
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New York 18. júla (TASR) - Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 18. na nedeľu 19. júla:
zápas o 3. miesto - sobota 18. júla, 23.00 SELČ: Francúzsko - Anglicko (Miami/USA)
zápas o 3. miesto - sobota 18. júla, 23.00 SELČ: Francúzsko - Anglicko (Miami/USA)