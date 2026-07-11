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Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

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Na snímke hráč Nórska Erling Haaland (v popredí). Foto: TASR/AP

Program štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla.

Autor TASR
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New York 11. júla (TASR) - Program štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla:



sobota 11. júla, 23.00 SELČ: Nórsko - Anglicko (Miami/USA)



nedeľa 12. júla, 3.00 SELČ: Argentína - Švajčiarsko (Kansas City/USA)
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Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

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