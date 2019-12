Programová riaditeľka Greenpeace nemá na Vianoce kapra

Bratislava 24. decembra (TASR) - Programová riaditeľka Greenpeace Katarína Juríková nejedáva na Vianoce kapra. Stromček má živý, ozdobený jednoducho. Darčeky zabaľuje do starých novín alebo letákov, povedala pre TASR.



Na štedrovečernom stole u Juríkovej nesmie chýbať záhorácky zemiakový šalát bez majonézy a hubová polievka na kyslo. Keďže celá rodina nejedáva mäso, namiesto kapra na Štedrý večer jedia tofu marinované v korení na ryby, obalené v morských riasach, trojobale, ktoré potom vypražia.



"Náš stromček je ozdobený pomerne jednoducho. Máme pár ozdôb po mojej mame a babke, ktoré už majú desiatky rokov. A tiež ozdoby, ktoré deti vyrobili, alebo špeciálne kúsky, ktoré sme objavili na vianočných trhoch," uviedla.



Vianoce podľa programovej riaditeľky Greenpeace nie sú o tom, kto má ako vyzdobený stromček alebo koľko dostane darčekov. "Namiesto darov pre dospelých, ako každý rok, podporíme nejakú organizáciu, ktorú väčšinou vyberieme aj s deťmi," priblížila Juríková. Jej deti dostanú na Vianoce najviac dva darčeky, ktoré sú zabalené do starých novín alebo letákov.



Doobeda na Štedrý deň sa celá rodina vyberie na pár hodín do lesa. "Pred niekoľkými rokmi sme začali túto našu vlastnú tradíciu. Pokúsime sa to dodržať aj tento rok," podotkla Juríková.



Najekologickejšou vecou na Vianoce je podľa nej znovunájdenie skutočného významu týchto sviatkov. Pripomenula, že ak chcú mať ľudia skutočne ekologické Vianoce, nestačí nahradiť škodlivé veci ich ekologickými alternatívami. "Vianoce nikdy nemali byť o tej hore zbytočných darčekov, kopách baliaceho papiera a chladničke, ktorá praská vo švíkoch, z ktorej polovica vecí skončí v koši," hovorí a zdôrazňuje, že je potrebné znížiť spotrebu, lebo menej je niekedy viac.