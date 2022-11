Bratislava 25. novembra (TASR) - Charitatívny projekt Nadácie Detského kardiocentra pomohol vydražiť 36.000 eur pre deti s chorým srdcom. Peniaze z dražby umeleckých diel poputujú do kardio-rehabilitačného programu. Na slávnostnom podujatí zároveň nadácia predstavila nový charitatívny kalendár pre rok 2023 "Cez umenie k detskému srdcu". TASR o tom informovala Jana Kadlečíková z nadácie.



"Nadácia Detského kardiocentra v spolupráci s fotografkou Janou Keketi zorganizovali podujatie, na ktorom bol uvedený do života nový charitatívny kalendár. Zároveň, vďaka srdečným umelcom, ktorí darovali svoje krásne diela do aukcie, a štedrým dražiteľom sa podarilo vydražiť 36.000 eur," informovala Kadlečíková.



Peniaze z dražby sa nadácia rozhodla venovať do kardio-rehabilitačného programu. "Bude mať viac vrstiev, do rôznych pomôcok a prístrojov a tiež budeme investovať do ľudí, ktorí nám pomôžu v tomto programe," vysvetlil primár kardiologického oddelenia Detského kardiocentra Martin Záhorec.