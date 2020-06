Prokurátor navrhol vzatie do väzby Pavla V. z kauzy lustrácií

Bratislava 26. júna (TASR) - Prokurátor podal na súd návrh na vzatie do väzby obvineného bývalého vysokého funkcionára Policajného zboru (PZ) Pavla V., stotožnil sa tak s návrhom vyšetrovateľa. TASR o tom informoval prokurátor z Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček. Pavla V. zadržali v stredu (24. 6.) príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v súvislosti s vyšetrovaním lustrácií novinárov.



"V trestnej veci obvineného Pavla V. bol 25. júna 2020 Krajskej prokuratúre Bratislava predložený vyšetrovací spis spolu s podnetom vyšetrovateľa PZ na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," uviedol pre TASR Janíček. Dodal, že službukonajúci prokurátor sa po preskúmaní vyšetrovacieho spisu stotožnil s návrhom vyšetrovateľa Policajného zboru a podal na Okresný súd Bratislava III návrh na vzatie obvineného do väzby. Existuje totiž podľa neho obava, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie



Pavla V. obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súvislosti s lustrovaním ďalších osôb, ktoré nie sú súčasťou novinárskej obce. V súčasnosti je podľa polície postavený mimo služby. Doteraz čelil podľa polície jednému obvineniu pre podozrenie zo spáchania rovnakých skutkov, teda za neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a zneužitie právomoci verejného činiteľa, v súvislosti s lustrovaním nebohého Jána Kuciaka.