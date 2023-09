Prokurátor navrhol väzobné stíhanie muža, ktorý výstrelom usmrtil ženu

Trenčín 20. septembra (TASR) - V súvislosti s tragickým usmrtením ženy po náhodnom výstrele v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom navrhol dozorujúci prokurátor väzobné stíhanie 48-ročného muža. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Vyšetrovaním bolo preukázané, že obvinený počas údržby dlhej guľovej zbrane porušil zákonom uloženú povinnosť, podľa ktorej ako držiteľ zbrojného preukazu je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom," informovala Kuzmová s tým, že obvinený muž je stále v cele predbežného zaistenia.



Trenčiansky krajský policajný vyšetrovateľ obvinil 48-ročného muža z prečinu usmrtenia. Počas manipulácie so zbraňou v byte došlo v nedeľu (17. 9.) k náhodnému výstrelu. Projektil prerazil okno a následne prestrelil okno v bytovom dome vzdialenom približne 120 metrov. Projektil zasiahol 30-ročnú ženu stojacu pri kuchynskom okne do hrudníka. Utrpela zranenie, ktorému na mieste podľahla.