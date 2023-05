Prokurátor navrhuje väzbu pre starostu Borinky

Bratislava 5. mája (TASR) - Prokurátor podal na súd návrh na väzobné stíhanie obvineného starostu obce Borinka v okrese Malacky Miroslava P. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Karolína Barinková.



Priblížila, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry predložil prokurátorovi vyšetrovací spis s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.



"Prokurátor sa s týmto podnetom stotožnil a podal sudcovi návrh na vzatie obvineného M. P. do väzby z dôvodnej obavy z možného ovplyvňovania konania alebo pokračovania v trestnej činnosti," dodala hovorkyňa.



Starosta bol po zadržaní v stredu (3. 5.) obvinený z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.