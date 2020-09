Prokurátor podal obžalobu na sériového vraha Miroslava L.

Na archívnej snímke Peter Hraško. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) obžalobu na Miroslava L. Ten sa zviditeľnil pri troch vraždách, prvej z roku 2010, a médiami je pokladaný za sériového vraha." informovala TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová." potvrdila TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Podľa utorkových večerných správ TV Markíza však polícia našla telá ďalších obetí. Nezvestná je od roku 2012 jeden a polročná Ninka. Vraždu dievčatka však Miroslav L. nepriznal, podľa neho to spáchala jeho matka a on len spálil jej pozostatky. Podľa televízie aj v ČR našli ďalšie obete, ktoré potrebujú identifikovať a zistiť, či s nimi Miroslav došiel do styku, potrebujú porovnávajúce vzorky od príbuzných.O obvinení v júli 2017 informoval bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško. Podľa polície žil obvinený v minulosti v ČR, neskôr sa spolu s družkou a dieťaťom presťahovali na Slovensko. V Zliechove mal prenajatý dom. "" povedal vtedy Hraško. Obvinený ju v tomto prípade nedokázal presvedčiť, aby zostala, a tak podľa polície vraždil.Pred zaškrtením s ňou mal mať pohlavný styk, následne ju rozštvrtil a spálil. Rovnaký priebeh mala mať aj ďalšia vražda mladej mamičky Moniky o dva roky neskôr. Jedného dňa zmizla spolu s jeden a polročnou dcérkou.Poslednou obeťou mal byť muž, keď Miroslavova posledná priateľka vraj na vlastné oči videla, ako uškrtil jej vtedajšieho priateľa šnúrkou od teplákov. Sama ho zavolala a pustila do bytu vraj s tým, že ju muž týra. Po vražde nebohého podľa vlastných slov položil do vane. Deň nato mužovi polámal kosti a odrezal hlavu, aby sa zmestil do kufra. S expriateľkou sa, rovnako ako aj v druhom prípade, zoznámil cez internet." vysvetlil pred troma rokmi Hraško.